Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kısa sürede yayılan ve ağaçlık alana sıçrayan yangının bölgede bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için ekipler önlem aldı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde Evren Sanayi ile Organize Sanayi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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