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        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:53
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        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Eyyübiye ilçesinde Evren Sanayi ile Organize Sanayi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede yayılan ve ağaçlık alana sıçrayan yangının bölgede bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için ekipler önlem aldı.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndüren ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan bir vatandaş, yangından kurtulan kaplumbağaya su verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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