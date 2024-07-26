Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir işyerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

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