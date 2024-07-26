Karate Milli Takımı Antrenörü Güney, Şanlıurfa'da yetenekli çocukları spora kazandırıyor

CUMA SARI - Karate Milli Takımı Antrenörü ve hakem Ahmet Güney, Şanlıurfa'daki yetenekli gençleri spora yönlendiriyor.

Babasının telkiniyle 5 yaşında Yalova'da karateye başlayan Ahmet Güney (29), 19 yaşında milli takıma seçildi ve hem Türkiye'de hem de uluslararası şampiyonalarda çeşitli dereceler elde etti.

Uzun yıllar sporcu olarak mücadele eden Güney, kariyerine milli takım antrenörlüğü ve hakemlikle devam ederken, bu branşa yeteneği olan çocukları da spora kazandırmak için mücadele veriyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği bünyesinde karate antrenörlüğü de yapan Güney, haftanın belirli günlerindeki kurslarda farklı yaş gruplarında yeni karateciler yetiştiriyor.

Yakın zamanda Balkan Şampiyonası'na antrenör olarak katılan Ahmet Güney'in yetiştirdiği sporcular, bu alanda çeşitli dereceler elde etti. - Güney: "Birçok yetenekli sporcu yetiştirdim" Ahmet Güney, AA muhabirine, uzun yıllar milli takımda mücadele ettikten sonra 3. seviye antrenörlük yapmaya başladığını, sporculuk hayatında elde ettiği deneyimleri gençlere aktarmaya çalıştığını anlattı. Yetenekli sporcuları keşfedip, onların karatede başarılı olması için çaba harcadığını dile getiren Güney, "Tek ve yegane amacımız bu. Açıkçası birçok yetenekli sporcu yetiştirdim. Bu sporcularla çok sayıda turnuvaya katılıp, çeşitli dereceler elde etmeyi başardık." dedi.