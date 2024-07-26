Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Karate Milli Takımı Antrenörü Güney, Şanlıurfa'da yetenekli çocukları spora kazandırıyor

        CUMA SARI - Karate Milli Takımı Antrenörü ve hakem Ahmet Güney, Şanlıurfa'daki yetenekli gençleri spora yönlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karate Milli Takımı Antrenörü Güney, Şanlıurfa'da yetenekli çocukları spora kazandırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMA SARI - Karate Milli Takımı Antrenörü ve hakem Ahmet Güney, Şanlıurfa'daki yetenekli gençleri spora yönlendiriyor.

        Babasının telkiniyle 5 yaşında Yalova'da karateye başlayan Ahmet Güney (29), 19 yaşında milli takıma seçildi ve hem Türkiye'de hem de uluslararası şampiyonalarda çeşitli dereceler elde etti.

        Uzun yıllar sporcu olarak mücadele eden Güney, kariyerine milli takım antrenörlüğü ve hakemlikle devam ederken, bu branşa yeteneği olan çocukları da spora kazandırmak için mücadele veriyor.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği bünyesinde karate antrenörlüğü de yapan Güney, haftanın belirli günlerindeki kurslarda farklı yaş gruplarında yeni karateciler yetiştiriyor.

        Yakın zamanda Balkan Şampiyonası'na antrenör olarak katılan Ahmet Güney'in yetiştirdiği sporcular, bu alanda çeşitli dereceler elde etti.

        - Güney: "Birçok yetenekli sporcu yetiştirdim"

        Ahmet Güney, AA muhabirine, uzun yıllar milli takımda mücadele ettikten sonra 3. seviye antrenörlük yapmaya başladığını, sporculuk hayatında elde ettiği deneyimleri gençlere aktarmaya çalıştığını anlattı.

        Yetenekli sporcuları keşfedip, onların karatede başarılı olması için çaba harcadığını dile getiren Güney, "Tek ve yegane amacımız bu. Açıkçası birçok yetenekli sporcu yetiştirdim. Bu sporcularla çok sayıda turnuvaya katılıp, çeşitli dereceler elde etmeyi başardık." dedi.

        Milli takıma sporcu kazandırmak için gayret gösterdiğini aktaran Güney, şunları söyledi:

        "Bizim amacımız, sporcularımızın uluslararası arenada al bayrağımızı dalgalandırması. Hedefimiz bu. Çocuklarımızın sporun imkanlarından faydalanıp, karateye hizmet edebilmesini istiyoruz. İlimiz ve ilçelerimizdeki sporcuların başarı kazanmasını, önemli turnuvalarda yarışabilmesini amaçlıyoruz. Karate branşının birçok faydası var. Bizim spordan elde ettiğimiz kazanımlara çocuklarımızın da ulaşmasına çabalıyoruz. TÜGVA çatısı altında bu çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklarımızla birçok şampiyonaya katılma imkanımız oldu. Çok sayıda madalyamız var. Hedefimiz, sporcularımızı milli takıma kazandırabilmek. Geçmişte Türk sporcular uluslararası organizasyonlarda, olimpiyatlarda önemli başarılar elde etti. Onları örnek alan bizim sporcularımızın daha da üstün başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da düzenlenecek "İki Teker Motosiklet Festivali"nin tanıtımı yapı...
        Şanlıurfa'da düzenlenecek "İki Teker Motosiklet Festivali"nin tanıtımı yapı...
        Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Şanlıurfa'da 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı