Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

        Kentte bazı vatandaşların parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

        Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil Fedai, sıcak havalarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Kavurucu havalarda özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Fedai, vatandaşların 10.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Karate Milli Takımı Antrenörü Güney, Şanlıurfa'da yetenekli çocukları spora...
        Karate Milli Takımı Antrenörü Güney, Şanlıurfa'da yetenekli çocukları spora...
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da düzenlenecek "İki Teker Motosiklet Festivali"nin tanıtımı yapı...
        Şanlıurfa'da düzenlenecek "İki Teker Motosiklet Festivali"nin tanıtımı yapı...
        Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı