Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Kavurucu havalarda özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Fedai, vatandaşların 10.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Kentte bazı vatandaşların parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.