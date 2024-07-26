Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

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