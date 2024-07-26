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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:26 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:26
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonda 650 paket gümrük kaçağı sigara ve 160 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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