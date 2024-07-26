Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 1 yıl 8 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
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