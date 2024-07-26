Şanlıurfa'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 2 binanın temeli atıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında depremde hasar gören binaların yerine yenilerinin yapımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ayvanat Mahallesi'nde ağır hasar gören ve yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı iki binanın yerine yapılacak konutlar için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Doğal afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Aynı acıları yaşamamak adına bugünlerden yarınlara daha tedbirli olmak lazım. Kaymakamlık olarak devletimizin imkanları, hükümetimizin de desteğiyle öncelikle ağır hasarlı yapılarımızın birçoğunun yıkımını tamamladık. Sonraki programımız ise orta hasarlı yapılar, önümüzdeki haftadan itibaren orta hasarlı yapıların yıkımına başlayacağız. Tabii bu yıkımlar yapılırken bir yandan da deprem konutlarını yapıyoruz. Devletimizin ciddi imkanları var, bizi ziyarete gelen ilgililer programdan bahsettiler. Yerinde Dönüşüm Projesi'nin ilk temelini bugün atıyoruz. Yerinde Dönüşüm Projesi, devletimizin evleri hasar almış vatandaşlarımıza sunduğu hibe ve kredi desteğidir. Bu vesileyle temennimiz, süratle gerek yerinde dönüşüm gerekse de ilgili kurumlarla yaptığımız projelerin en kısa zamanda tamamlanmasıdır. Hayırlı olsun."