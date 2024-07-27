Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyonda yapılan aramada 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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