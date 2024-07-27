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        Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:11
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        Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yapılan aramada 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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