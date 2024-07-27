Şanlıurfa'da 20 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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