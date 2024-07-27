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        Şanlıurfa'da 20 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:34
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        Şanlıurfa'da 20 firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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