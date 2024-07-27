Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Görüntülerde, iş yeri önüne motosikletle gelenlerden ayağı sargılı olan kişinin silahla ateş açması ve bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Motosikletli iki kişi, Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir berber dükkanına silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, iş yerindeki F.A. (22) ile M.E.Y. (16) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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