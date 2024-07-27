Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Orhan Ay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Gökhan Ay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.