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        Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:50
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        Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Şakir N. yönetimindeki 47 AAS 076 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun kırsal Şenocak Mahallesi kavşağında, Orhan Ay'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Orhan Ay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Gökhan Ay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpma anı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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