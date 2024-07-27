Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Erdem Gülcan (39) idaresindeki 33 PP 019 plakalı otomobil, kırsal Konurtepe Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Celal (68), Enes (11), Tahir (12) ve Fatıma Gülcan (7) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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