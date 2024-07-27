Şanlıurfa'da PKK/KCK propagandası yapan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, zanlının, 2019'da "terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan M.G. (29) olduğu belirlendi.

Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.