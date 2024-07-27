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        Şanlıurfa'da PKK/KCK propagandası yapan zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 23:45 Güncelleme: 27.07.2024 - 23:45
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        Şanlıurfa'da PKK/KCK propagandası yapan zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan araştırmada, zanlının, 2019'da "terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan M.G. (29) olduğu belirlendi.

        Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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