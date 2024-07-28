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        Şanlıurfaspor, Efe Arda Koyuncu ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, stoper Efe Arda Koyuncu'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:28
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        Şanlıurfaspor, Efe Arda Koyuncu ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, stoper Efe Arda Koyuncu'yu renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başakşehir Futbol Kulübünden 19 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile kiralık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de imza töreninde yer aldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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