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        Şanlıurfa'da refüje çarpan cipteki 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cipin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:33
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        Şanlıurfa'da refüje çarpan cipteki 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cipin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Cengiz E. yönetimindeki 72 AAS 882 plakalı cip, İpekyolu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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