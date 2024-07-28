Şanlıurfa'da refüje çarpan cipteki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cipin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cipin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Cengiz E. yönetimindeki 72 AAS 882 plakalı cip, İpekyolu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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