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        Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Schmidt anısına pedal çevirdiler

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt'in anısına bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:54
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        Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Schmidt anısına pedal çevirdiler
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt'in anısına bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Schmidt anısına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Kulübü destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.

        Bu yıl 5'incisi düzenlenen anma etkinliği kapsamında bisiklet tutkunları Schmidt'in yaşadığı evde bir araya geldi.

        Daha sonra Kent merkezinden yola çıkan 100 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaşıp ören yerini gezdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Schmidt'in Göbeklitepe başta olmak üzere insanlık tarihine yaptığı katkıları anlattı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu da etkinliği her yıl daha kapsamlı ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

        Ofluoğlu, "Göbeklitepe bizim dünyaya açılan yüzümüz ve bunu bize kazandıran Klaus Schmidt'i her zaman rahmetle anıyoruz ve ismini de anmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt, 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

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