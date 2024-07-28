Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen M.G. hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

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