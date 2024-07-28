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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 21:44 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:44
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Göldere Mahallesi İncirli mezrasında akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

        Kavga sırasında M.G. ve tarlada çalışan Meral D. silahla vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahaleye rağmen M.G. hayatını kaybetti.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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