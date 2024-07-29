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        Haliliye Belediyesinin üniversite tercih danışmanlığı hizmeti sürüyor

        Haliliye Belediyesince üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak için başlatılan tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:46
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        Haliliye Belediyesinin üniversite tercih danışmanlığı hizmeti sürüyor
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        Haliliye Belediyesince üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak için başlatılan tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençler, belediye bünyesinde görevli uzmanlarla doğru yöne teşvik ediliyor.

        Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Ortaokulunda YKS Tercih Destek Merkezi oluşturdu. Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezinin desteği ile uzman hocaların yer aldığı Tercih Destek Merkezinde gençler, doğru tercih yapmaları için yönlendiriliyor. 22 Temmuz'da açılan ücretsiz danışma ve rehberlik noktasına yoğun ilgi gösteren gençler, gelecekleri için en doğru seçimi yapma adına uzmanlardan destek alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, öğrencilerin geleceklerine ve kariyer planlarına destek olmaya çalıştıklarını belirterek, tüm gençleri tercih merkezine beklediklerini kaydetti.

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