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        Şanlıurfa'da 3 motorsikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 22:42 Güncelleme: 29.07.2024 - 22:42
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        Şanlıurfa'da 3 motorsikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mezra Mahallesi yakınlarında plakasız 3 motosiklet zincirleme kazaya karıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Mehmet ve Yasin Şahin, İbrahim ve Nasır Görenler ile Aliş Genç yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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