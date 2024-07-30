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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 00:58 Güncelleme: 30.07.2024 - 01:01
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Zeki Koşar (43) idaresindeki 34 EK 3072 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresi Altaylı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Meryem Koşar (17) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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