Şanlıurfa'da yasaklı sulak alanlara giren 34 kişiye yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, boğulma vakalarının engellenmesi amacıyla yasaklanan baraj, göl ve kanallara giren 34 kişiye 69 bin 768 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla valilik tarafından yayınlanan genelge gereğince emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerin etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu konudaki denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden Şıldak, "Karara uymayarak su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli olduğu için girilmesi yasaklanmış sulara giren 34 kişiye 69 bin 768 lira idari para cezası uygulanmıştır. Yasaklama kararına uyalım, çocuklarımızın buralarda suya girmesini izin vermeyelim." ifadesini kullandı.