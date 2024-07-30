Şanlıurfa'da güzellik merkezleri ve berberler denetlendi

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuaför, berber ve güzellik merkezlerine yönelik uygulanan yeni düzenlemenin ardından denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, "Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye" sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından berber, kuaför ve güzellik merkezlerine haftanın 1 günü kapalı olma zorunluluğu getirilmesinin ardından zabıta ekipleri, bu merkezleri denetledi.