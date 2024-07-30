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        Şanlıurfa'da güzellik merkezleri ve berberler denetlendi

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuaför, berber ve güzellik merkezlerine yönelik uygulanan yeni düzenlemenin ardından denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:33
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        Şanlıurfa'da güzellik merkezleri ve berberler denetlendi
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        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuaför, berber ve güzellik merkezlerine yönelik uygulanan yeni düzenlemenin ardından denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, "Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye" sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ticaret Bakanlığı tarafından berber, kuaför ve güzellik merkezlerine haftanın 1 günü kapalı olma zorunluluğu getirilmesinin ardından zabıta ekipleri, bu merkezleri denetledi.

        İşletme sahiplerine uyarılarda bulunan ekipler, Bahçelievler bölgesinde belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen iş yerlerine yönelik idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

        İş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrollerini de yapan ekipler, ruhsatı bulunmayan işletme sahiplerini Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ruhsat birimine yönlendirdi.

        Ayrıca ekipler, denetimlerde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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