Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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