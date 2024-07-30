Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında, bir iş yerinden çıkarak kaçmaya başlayan 2 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce yakalanan A.E. ve M.H.B'nin yapılan üst aramasında, iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ile hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen el aletleri ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.