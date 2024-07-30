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        Şanlıurfa'da 1,5 ton fıstık çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:52
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        Şanlıurfa'da 1,5 ton fıstık çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 1,5 ton Antep fıstığı bulundu.

        Yapılan araştırmalarda fıstığın TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazideki ağaçlardan çalındığı belirlendi.

        Hırsızlıkla ilgili S.Z. ile F.Z. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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