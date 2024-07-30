Şanlıurfa'da 1,5 ton fıstık çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hırsızlıkla ilgili S.Z. ile F.Z. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

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