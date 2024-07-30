Şanlıurfa'da 1,5 ton fıstık çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1,5 ton Antep fıstığı bulundu.
Yapılan araştırmalarda fıstığın TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazideki ağaçlardan çalındığı belirlendi.
Hırsızlıkla ilgili S.Z. ile F.Z. gözaltına alındı.
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