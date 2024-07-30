Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Romanya'nın Otelul Galati takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Aly Malle ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.