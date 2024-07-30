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        Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:07 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:07
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        Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle'yi renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Romanya'nın Otelul Galati takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Aly Malle ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkan yardımcısı Muharrem Aydın’ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.

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