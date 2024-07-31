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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:01 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:01
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (52), ekiplerce yakalandı.

        Hükümlü işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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