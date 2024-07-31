Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (52), ekiplerce yakalandı.

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