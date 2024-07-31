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        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:51
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        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Tahir Yaslı idaresindeki 63 LC 279 plakalı otomobil, Birecik-Suruç kara yolunun 8'inci kilometresinde Mustafa Ara'nın kullandığı 63 AGP 986 plakalı tır ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Tahir Yaslı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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