Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Rasulayn'ı ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri Rasulayn'da ilk olarak danışmanlık hizmetlerini yürüten kamu kuruluşlarının bölge koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Şıldak, bölgedeki huzur ve güvenliği sağlayan tüm güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı diledi.