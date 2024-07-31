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        Şanlıurfa'da 2 kilogram 300 gram altını gasbeden 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:52
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        Şanlıurfa'da 2 kilogram 300 gram altını gasbeden 7 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis yeleği giyip cerrahi maske ve eldiven takan silahlı 7 şüpheli, Eyüpnebi Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 2 akrabanın evine girdi.

        Şüpheliler, alt ve üst katta oturan 2 akrabayı plastik kelepçe ile kollarını bağladıktan sonra evde bulunan 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbetti.

        İhbar üzerine adrese giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıları tespit etti.

        Harran ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadesinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, zanlıların sokakta kaçması çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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