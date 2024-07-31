Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi vakti Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ramazan Güner, İsmail Heniyye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını dile getirdi.

Heniyye’nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Güner, şöyle devam etti:

"Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabb'ine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Heniyye'yi şehit ederek hiç bir şey başaramamıştır ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."