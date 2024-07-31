GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 2 kilo 300 gram altını gasbeden 5 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, alt ve üst katta oturan 2 akrabanın plastik kelepçe ile kollarını bağladıktan sonra evde bulunan 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbetti.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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