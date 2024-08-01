Dicle Elektrikten Şanlıurfa'daki 2 mahalleye 102 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki 2 mahalleye 102 milyon liralık yatırım yapıyor.

Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, kurum, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı vizyonuyla, Şanlıurfa'nın enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor.

Yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) regülasyonları çerçevesinde gerçekleştiren Dicle Elektrik, merkez Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinde başlattığı yatırım çalışmasını 2 etapta tamamlamayı hedefliyor.

Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinde 21 bin aboneyi olumlu etkileyecek 102 milyon lira değerindeki yatırım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Söz konusu yatırımla Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinde 340 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) ve BOX pano kurulacak. Yatırım kapsamında 61 kilometre XLPE kablosu ve 51 kilometre alçak gerilim kablosu döşenecek. Farklı güçlerde 16 adet monoblok trafo kabininin kurulacağı bu mahallelerde, ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek elektrik talebi de karşılanmış olacak.