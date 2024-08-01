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        Dicle Elektrikten Şanlıurfa'daki 2 mahalleye 102 milyon liralık yatırım

        Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki 2 mahalleye 102 milyon liralık yatırım yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:28
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        Dicle Elektrikten Şanlıurfa'daki 2 mahalleye 102 milyon liralık yatırım
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        Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki 2 mahalleye 102 milyon liralık yatırım yapıyor.

        Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, kurum, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı vizyonuyla, Şanlıurfa'nın enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor.

        Yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) regülasyonları çerçevesinde gerçekleştiren Dicle Elektrik, merkez Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinde başlattığı yatırım çalışmasını 2 etapta tamamlamayı hedefliyor.

        Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinde 21 bin aboneyi olumlu etkileyecek 102 milyon lira değerindeki yatırım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

        Söz konusu yatırımla Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinde 340 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) ve BOX pano kurulacak. Yatırım kapsamında 61 kilometre XLPE kablosu ve 51 kilometre alçak gerilim kablosu döşenecek.

        Farklı güçlerde 16 adet monoblok trafo kabininin kurulacağı bu mahallelerde, ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek elektrik talebi de karşılanmış olacak.

        Yıl sonundan önce tamamlanacak yatırımla ayrıca 760 aydınlatma direği dikilerek bu mahallelerdeki cadde ve sokaklar aydınlatılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

        Yatırımların belirlenen stratejik hedefler ve planlamalar doğrultusunda sürdüğünü aktaran Obut, "Yatırımlarımız, abonelerimizin kaliteli ve kesintisiz enerji talebine cevap verebilecek nitelikte. Güçlü bir elektrik şebekesi için başlattığımız yatırımlar tamamlanmak üzere. Hedefimiz yıl sonundan önce bu yatırımları tamamlayarak müşteri memnuniyetini bir adım daha ileri taşımak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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