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        Şanlıurfa'da düğün konvoyunda havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir düğün konvoyunda havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:54
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        Şanlıurfa'da düğün konvoyunda havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir düğün konvoyunda havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesi'nde bir düğün konvoyunda motosikletli kişilerin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü cezaevine teslim edildi, silah kullanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Belgesiz araç kullanan ve kask takmayan sürücüye 26 bin 647 lira para cezası uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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