Şanlıurfa'da düğün konvoyunda havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Belgesiz araç kullanan ve kask takmayan sürücüye 26 bin 647 lira para cezası uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesi'nde bir düğün konvoyunda motosikletli kişilerin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir düğün konvoyunda havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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