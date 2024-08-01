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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:53
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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi.

        Kentte vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

        Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler hizmet veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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