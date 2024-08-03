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        Şanlıurfa'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:10
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        Şanlıurfa'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Akçakale ve Bozova ilçelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 2 firmadan bakır kablo çalan şüphelilerin Ö.F. ile İ.E. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile otomobil ve tabanca ele geçirildi.

        Hırsızlık operasyonları kapsamında Bozova ilçesinde S.A. ile Akçakale ilçesinde M.Ö. ve A.G. de gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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