Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Mehmet D'nin (51) kullandığı 55 RB 263 plakalı otomobil, Büyükördek Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Arif Şeyho'ya (44) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şeyho'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan sürücü ise Bozova ilçe girişinde jandarma ekiplerince yakalandı.
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