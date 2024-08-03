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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:43
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Mehmet D'nin (51) kullandığı 55 RB 263 plakalı otomobil, Büyükördek Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Arif Şeyho'ya (44) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şeyho'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaçan sürücü ise Bozova ilçe girişinde jandarma ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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