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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:50 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:50
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İlçe merkezinde belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı dijital materyali yok etmeye çalışırken yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 8 SİM kart, 1 flash bellek, 1 pompalı tüfek ve SD kart ele geçirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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