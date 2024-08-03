Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İlçe merkezinde belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı dijital materyali yok etmeye çalışırken yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 8 SİM kart, 1 flash bellek, 1 pompalı tüfek ve SD kart ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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