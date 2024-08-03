Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Mehmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Bozova-Adıyaman kara yolunun Çakmaklı Mahallesi kavşağında plakası öğrenilemeyen Reşit Z. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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