Şanlıurfaspor, stoper Miraç Acer ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Vanspor FK'den stoper Miraç Acer ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkan yardımcımız İbrahim Halil Arıcı katıldı." ifadesi kullanıldı.

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