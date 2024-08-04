Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.M. yönetimindeki 27 AUP 479 plakalı otomobil, kırsal Arıkök Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen P.D. idaresindeki 27 AEL 829 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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