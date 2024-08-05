Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Akçakale-Harran kara yolunun 25. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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