Şanlıurfa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 34 ESM 686 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Arat Dağı mevkisinde, H.G. yönetimindeki 63 HK 816 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki aynı aileden 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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