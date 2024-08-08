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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:36
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Operasyonlarda, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 8 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

        Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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