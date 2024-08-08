Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Operasyonlarda, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 8 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.
Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.
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