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        Şanlıurfaspor, Mehmet Coşkun'u renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Mehmet Coşkun'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:46
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        Şanlıurfaspor, Mehmet Coşkun'u renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Mehmet Coşkun'u kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Tuzlaspor'dan sol bek Mehmet Coşkun ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Mehmet Giray Küçük ve başkan vekilimiz Muharrem Aydın katıldı." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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