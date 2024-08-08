Şanlıurfa'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı.
İlçe merkezindeki evinin damında oturan E.Ç'nin (58) ayağına yorgun mermi isabet etti.
Yaralanan kadın, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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