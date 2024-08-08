Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı.

        İlçe merkezindeki evinin damında oturan E.Ç'nin (58) ayağına yorgun mermi isabet etti.

        Yaralanan kadın, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması
        Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Etrafı çevrildi! Milas yangını kontol altında
        Etrafı çevrildi! Milas yangını kontol altında
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, Mehmet Coşkun'u renklerine bağladı
        Şanlıurfaspor, Mehmet Coşkun'u renklerine bağladı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da PKK terör örgütü elebaşının posterinin asılmasına ilişkin soru...
        Şanlıurfa'da PKK terör örgütü elebaşının posterinin asılmasına ilişkin soru...
        Şanlıurfa'da UMKE 7 gün 24 saat hizmette
        Şanlıurfa'da UMKE 7 gün 24 saat hizmette
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin çocukları kovalaması güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin çocukları kovalaması güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 41 gözaltı
        Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 41 gözaltı