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        Yarım asrı aşkın süredir tef üreten usta, mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:11
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        Yarım asrı aşkın süredir tef üreten usta, mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor
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        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

        İlkokul 1. sınıftayken deri işi yapan ustasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan 66 yaşındaki Mustafa Yeşilkaya, küçük yaşlardan itibaren tef yapmanın püf noktalarını öğrendi.

        Adeta mesleğine ömrünü adayan Yeşilkaya, yarım asrı aşkın süredir devam ettirdiği mesleğin son ustalarından.

        Mesleğin gelecek nesillere kalabilmesi için daha önce halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlere tef eğitimi de veren Yeşilkaya, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınındaki küçük dükkanında halen tef üretimi yapıyor.

        Yeşilkaya, eskisi kadar talep edilmese de el emeği göz nuru tefleri, Şanlıurfa'nın yanı sıra farklı kentlerden alıcılarına ulaştırmaya gayret ediyor.

        - Günde 3-4 tef yapıyor

        Mustafa Yeşilkaya, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı mesleğinde kendi dükkanını açtığını, tef üretimini sürdürdüğünü aktardı.

        Geçmişte çok sayıda çırak yetiştirdiğini kaydeden Yeşilkaya, "Halk eğitim merkezimde kursiyerlere yaklaşık 15 yıl boyunca tef kursu verdim. Yetiştirdiğim gençler bu işten para kazanamayınca farklı işlerde çalışmaya başladı." dedi.

        Zahmetli olduğu için günde ortalama 3-4 tef yapabildiğini anlatan Yeşilkaya, "Yaptığım tefleri hem Şanlıurfa'daki müşterilerime hem internet üzerinden gelen taleplere göre Konya, Ankara, Bolu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Balıkesir gibi farklı kentlere gönderiyorum. Eskiden küçük yaşlarda çırak alıp yetiştirirdik ama artık bu mesleği yapacak kimseyi bulamıyoruz. Yaşım 66 ama alıştığım için bu işi bırakamıyorum. Benim yaptığım tef tamamen el emeği ürünlerden oluşuyor. Tefi doğuda düğünlerde, Şanlıurfa'da mevlitlerde, batıda ise enstrüman olarak kullanırlar." diye konuştu.

        - Mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını istiyor

        Yeşilkaya, mesleğin gelecek nesillere aktarılması için yetkililerden destek beklediğini belirterek, "Yetkililerden ricam bu mesleğimiz ölmesin. Halk eğitim merkezinde kurslar açalım gençler bu işi öğrensin, mesleğimiz devam etsin. Mesleği öğrensinler, iş olarak yapmak istemeseler bile hobi olarak yapsınlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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