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        Şanlıurfaspor, kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, kaleci Enes Kalyoncu'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:13
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        Şanlıurfaspor, kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, kaleci Enes Kalyoncu'yu kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Karşıyaka'dan 23 yaşındaki kaleci Enes Kalyoncu ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Mehmet Giray Küçük ve başkan vekilimiz Muharrem Aydın katıldı." ifadesi kullanıldı.

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