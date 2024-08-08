Şanlıurfaspor, kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Karşıyaka'dan 23 yaşındaki kaleci Enes Kalyoncu ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Mehmet Giray Küçük ve başkan vekilimiz Muharrem Aydın katıldı." ifadesi kullanıldı.

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