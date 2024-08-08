Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Ekiplerce belirlenen adreslere dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 kilogram uyuşturucu, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi ile 4 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 18 şüpheli gözaltına alınmış, 23 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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