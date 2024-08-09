Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan 2 görevli darbedildi

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kaçak elektrik kullanımına ilişkin denetim yapan Dicle Elektrik saha ekibinden 2 kişi darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan 2 görevli darbedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kaçak elektrik kullanımına ilişkin denetim yapan Dicle Elektrik saha ekibinden 2 kişi darbedildi.

        Şirketten yapılan açıklamada, kırsal Başören ve Şeyhzeliha mahallelerinde kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe bazı mahalle sakinlerince düzenlenen saldırıda A.U. ve M.S'nin yaralandığı belirtildi.

        Hastaneye kaldırılan 2 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili 1 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, saldırıya uğrayan çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bu tür olayların hem çalışma arkadaşlarının hem de şirketin güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturduğuna işaret eden Arvas, şunları kaydetti:

        "Saldırıya uğrayan çalışma arkadaşlarımızın sağlık durumunun yakından takip edileceğini ve gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtmek isterim. Aynı zamanda hukuki alanda da tüm gerekli adımlar atılacak. Fiziki saldırı, darp ve hakaretlere maruz kalan ekiplerimiz, canları pahasına görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Özellikle kırsalda ve tarım arazilerinde karşılaştığımız bu tür olaylar, güvenli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti sunmamıza engel olmakla beraber kesintisiz kamu hizmeti verilmesini de engelliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
        Şanlıurfaspor, kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağladı
        Şanlıurfaspor, kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağladı
        Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile anlaştı
        Yarım asrı aşkın süredir tef üreten usta, mesleği gelecek nesillere aktarma...
        Yarım asrı aşkın süredir tef üreten usta, mesleği gelecek nesillere aktarma...
        Şanlıurfa'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı
        Şanlıurfa'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı